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49 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.10.2017 18:18
Вацко: Даніло Сілва і Мораес могли стати гравцями збірної України перед Євро-2016
|Віктор Вацко
Гравці Динамо Даніло Сілва і Жуніор Мораес могли стати громадянами України перед Євро-2016.
Про це повідомив відомий коментатор Віктор Вацко.
"Перед Євро-2016, коли тренером збірної України був Михайло Фоменко, активно мусувалася інформація, що Даніло Сільва та Жуніор Мораес не проти стати громадянами України", - розпочав Вацко.
"Але на той момент не було волі вищого футбольного керівництва країни. Фоменко не бачив, того ж Мораеса в збірній, тому питання закрилося саме собою", - продовжив коментатор.
"Такі речі мають бути обопільними. Потрібна згода як керівництва збірної так і самого футболіста", - цитує Віктора Вацка Футбол 1.
Нагадаємо, що Жуніор Мораес влітку міг залишити Динамо.
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