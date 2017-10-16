Челсі втратив Мозеса на місяць

Віктор Мозес

Вінгер лондонського Челсі Віктор Мозес пропустить мінімум місяць через травму задньої поверхні стегна.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

Нігерієць отримав травму в останній грі проти Крістал Пелас і був замінений на 40-й хвилині зустрічі.

Нагадаємо, що раніше подібні ушкодження отримали гравці "синіх" Альваро Мората и Нголо Канте, пише fapl.ru