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9 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.10.2017 18:35
Челсі втратив Мозеса на місяць
|Віктор Мозес
Вінгер лондонського Челсі Віктор Мозес пропустить мінімум місяць через травму задньої поверхні стегна.
Про це повідомляє британське видання The Telegraph.
Нігерієць отримав травму в останній грі проти Крістал Пелас і був замінений на 40-й хвилині зустрічі.
Нагадаємо, що раніше подібні ушкодження отримали гравці "синіх" Альваро Мората и Нголо Канте, пише fapl.ru
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