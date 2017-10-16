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16.10.2017  19:25

Зідан назвав Кейна гравцем без слабких місць

 Гаррі Кейн перед вильотом до Мадрида. Фото: twitter.com/spursofficial

Нападник англійського Тоттенгема Гаррі Кейн є гравцем, у якого майже немає слабких місць.

Про це перед матчем 3-го туру Ліги чемпіонів у групі Н Реал - Тоттенгем заявив головний тренер Королівського клубу Зінедін Зідан.

"Він майстерний в усіх компонентах гри, але що найкраще в ньому - це націленість на ворота, а також швидкість", - вважає Зідан.

Також наставник Вершкових прокоментував інформацію про можливий трансфер Кейна в Реал, повідомляє ESPN FC.

"Не знаю, як буде у майбутньому, але зараз він ключова фігура у складі Тоттенгема. Але при цьому Кейн - це не весь Тоттенгем", - пояснив Зізу.

Раніше повідомлялося, що Кейн стане головною трансферною ціллю Реала, а за нього у Мадриді готові заплатити 200 мільйонів євро.

Нагадаємо, що поєдинок Реал - Тоттенгем відбудеться 17 жовтня у Мадриді о 21:45.

17 жовтня єдиний представник України у ЛЧ донецький Шахтар зустрінеться з нідерландським Феєнордом.
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