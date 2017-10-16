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16.10.2017  20:22

Фред: Про українське громадянство Марлоса має знати весь світ

 Марлос. Фото: ФФУ

Про те, що півзахисник Шахтаря Марлос має українське громадянство має знати весь світ.

Таку заяву зробив бразильський легіонер "гірників" Фред напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Феєнорда.

"Він завтра зіграє за "Шахтар" як українець – і про це повинен знати футбольний світ", - сказав бразильський хавбек.

"Ми (бразильці Шахтаря - ред.) дуже вболівали і за Марлоса, і за збірну України. А коли він був на полі – в двічі сильніше", - цитує Фреда ua-football.com.

Нагадаємо, Марлос отримав українське громадянство і дебютував за збірну України 6 жовтня у поєдинку відбору ЧС-2018 проти Косова. Також екс-бразилець зіграв і з Хорватією 9 жовтня.

Матч Ліги чемпіонів у групі H Феєнорд - Шахтар відбудеться 16 жовтня у Роттердамі о 21:45.
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