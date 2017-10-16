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16.10.2017  21:37

Фонсека обмірковує своє майбутнє у Шахтарі і може влітку очолити Евертон

 Паулу Фонсека. Фото: ФК Шахтар

Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека поки не визначився зі своїм майбутнім в Україні.

Контракт португальця із донеччанами закінчується влітку 2018 року і вже зараз з ним намагаються домовитися із спеціалістом про нову угоду, заявив Фонсека.

"Мій контракт із Шахтарем завершується по закінченню сезону-2017/18. Зараз зі мною обговорюють майбутнє, тому подивимось, як воно піде далі", - розповів португалець в інтерв'ю The Telegraph.

"Поки я зосереджений на роботі із Шахтарем, а в даний момент - на матчі Лізі чемпіонів із Феєнордом", - додав тренер.

Також Фонсека натякнув, що не проти продовжити свою кар'єру в Англії.

"Усі тренери хочуть спробувати свої сили в Англії. І у мене є така мрія. Сподіваюся, вона колись стане реальністю - рано чи пізно", - заявив Фонсека в інтерв'ю виданню.

Цілком ймовірно, вважають в Англії, Фонсека може очолити Евертон, який зараз демонструє далеко не найкращі результати у Прем'єр-лізі разом із своїм тренером Рональдом Куманом.

Нагадаємо, Фонсека очолив Шахтар влітку 2016 року після того, як "гірників" залишив Мірча Луческу.
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