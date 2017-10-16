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16.10.2017  21:57

Тренер Феєнорда: Якщо завтра програємо Шахтарю, поставимо себе у важке становище

 Джованні ван Бронкгорст. Фото: ФК Феєнорд

Поразка від Шахтаря у 3-му турі ЛЧ-2017/18 зробить майбутнє Феєнорда у єврокубках в сезоні-2017/18 туманним.

Таку думку висловив головний тренер нідерландського клубу Джованні ван Бронкгорст на передматчевій прес-конференції 16 жовтня у Роттердамі.

"Звісно, якщо ми хочемо залишитися у єврокубках, завтра нам необхідно чіплятися за результат. Якщо ж програємо, далі треба буде здобувати перемогу в кожному поєдинку", - вважає ван тренер.

"Шахтар дуже сильний суперник і перемога над Наполі підтверджує це. Це технічна команда, яка вміє грати у швидкий та осмислений футбол", - цитує ван Бронкгорста офіційний сайт ФК Феєнорд.

Нагадаємо, що Феєнорд ще не набрав у Лізі чемпіонів-2017/18 жодного очка, тоді як у команди Паулу Фонсеки - три залікових бали.

Поєдинок Феєнорд - Шахтар у групі Н відбудеться 17 жовтня о 21:45. В цей же час Наполі на виїзді зіграє проти Манчестер Сіті.

Раніше Паулу Фонсека заявив, що очікує у поєдинку проти Феєнорда відкритого футболу.
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