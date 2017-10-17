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16.10.2017  23:58

Україна (U-17) поступилася Ірландії, але вийшла в еліт-раунд відбору Євро-2019

Юнацька збірна України поступилася Ірландії 1:3 у заключному турі групового турніру відбору на Євро-2019, але вийшла в еліт-раунд кваліфікації з другого місця.

У турнірі, який відбувся в Болгарії, підопічні Олега Кузнецова здобули дві перемоги, тож гарантували собі вихід у наступне коло змагань достроково.

Проте у протистоянні з ірландцями вирішувалась доля першого місця.

Українці відкрили рахунок - відзначився Вікентій Волошин - але не змогли втримати перемогу.

Юнацькі збірні (U-17)

Відбірковий турнір Євро-2019

Група 11

3 тур

16 жовтня

Україна - Ірландія - 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - Волошин (14), 1:1 - Іва (42), 1:2 О'Райлі (54), 1:3 - Іва (82).

Азербайджан - Болгарія - 2:1.

Підсумкове положення. Ірландія - 9, Україна - 6, Азербайджан - 3, Болгарія - 0.

Додамо, що наступний раунд відбору відбудеться стартує навесні 2018 року.  У цьому турнірі візьмуть 32 збірні, а на чемпіонат Європи відправляться 16 команд.

Раніше повідомлялося, що 13 жовтня Україна розгромила Азербайджан у відборі з рахунком 6:1.

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