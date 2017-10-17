Беневенто поступився Вероні в 8 турі Серії А та повторив антирекорд
Беневенто повторив антирекорд Серії А, поступившись 0:1 Вероні у 8-му турі чемпіонату-2017/18.
Раніше подібний результат після 8 матчів продемонструвала Венеція - у сезоні-1949/50.
#SerieATIM #VeronaBenevento— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) 16 жовтня 2017 р.
Finisce qui! Il Verona vince grazie al gol di @romulocdr, primi tre punti in questa Serie A!#DaiVerona pic.twitter.com/MwWJ9bNGHP
Для Верони звитяга над Беневенто стала першою в сезоні.
Додамо, що Беневенто вперше за 88 років історії клубу грає у топ-дивізіоні італійської першості.
Чемпіонат Італії-2017/18
Серія А
8-й тур
16 жовтня
Верона - Беневенто - 1:0 (0:0)
Гол: Ромулу (74).
Верона: Ніколас, Касерес, Супрен, Караччоло, Ромулу, Фоссаті, Бесса (Бюхель, 85), Валоті (Кін, 55), Черчі (Верде, 70), Пацціні, Фарес.
Беневенто: Бриньолі, Антей, Венуті, Джімсіті, Летиція, Мемушай, Чібса (Арментерос, 85), Катальді, Йеммелло, Паріджіні (Гьямфі, 46), Ломбарді (Чічіретті, 76).
Попередження: Бесса (27), Венуті (32), Фоссаті (43), Чібса (58), Бріньолі (73), Кін (77), Ромулу (86).
Вилучення: Антей (37).
Раніше повідомлялося, що в рамках 8-го туру 15 жовтня Інтер переміг Мілан 3:2 в міланському дербі.
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com