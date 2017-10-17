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17.10.2017  00:19

Беневенто поступився Вероні в 8 турі Серії А та повторив антирекорд

Беневенто повторив антирекорд Серії А, поступившись 0:1 Вероні у 8-му турі чемпіонату-2017/18.

Раніше подібний результат після 8 матчів продемонструвала Венеція - у сезоні-1949/50.

Для Верони звитяга над Беневенто стала першою в сезоні.

Додамо, що Беневенто вперше за 88 років історії клубу грає у топ-дивізіоні італійської першості. 

Чемпіонат Італії-2017/18

Серія А

8-й тур

16 жовтня

Верона - Беневенто - 1:0 (0:0)

Гол: Ромулу (74).

Верона: Ніколас, Касерес, Супрен, Караччоло, Ромулу, Фоссаті, Бесса (Бюхель, 85), Валоті (Кін, 55), Черчі (Верде, 70), Пацціні, Фарес.

Беневенто: Бриньолі, Антей, Венуті, Джімсіті, Летиція, Мемушай, Чібса (Арментерос, 85), Катальді, Йеммелло, Паріджіні (Гьямфі, 46), Ломбарді (Чічіретті, 76).

Попередження: Бесса (27), Венуті (32), Фоссаті (43), Чібса (58), Бріньолі (73), Кін (77), Ромулу (86).

Вилучення: Антей (37).

Раніше повідомлялося, що в рамках 8-го туру 15 жовтня Інтер переміг Мілан 3:2 в міланському дербі.
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