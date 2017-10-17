Сельта розгромила Лас-Пальмас у виїзному матчі 8 туру чемпіонату Іспанії

У рамках 8-го туру чемпіонату Іспанії Сельта на виїзді із рахунком 5:2 розібралася з Лас-Пальмасом.

Хет-триком у матчі відзначився Яго Аспас. Цікаво, що гості з 52-ї хвилини грали у меншості.

Після 8 поєдинків небесно-блакитні із 11 очками в активі йдуть на 10-й сходинці у турнірній таблиці, тоді як Лас-Пальмас - 18-й.

Чемпіонат Іспанії

Прімера

8 тур

16 жовтня

Лас-Пальмас - Сельта - 2:5 (0:2)

Голи: 0:1 - Емре Мор (16), 0:2 - Аспас (20), 0:3 - Аспас (49), 0:4 - Ернандес (71), 0:5 Аспас (71), 1:5 - Вітол (90), 2:5 - Ремі (90+3).

Лас-Пальмас: Чічісола, Мішел (Лемос, 62), Бігас, Гарсія, Еррера (Вітол, 62), Аквілані, Момо (Ремі, 46), Вьера, Ернан, Кальєрі, Танна.

Сельта: Рубен Бланко, Кабраль, Хонні Кастро, С.Гомес, Васс, Ернандес (Радойа, 80), Лоботка, Хосабед Санчес (Фонтас, 64), Систо, аспасиев, Емре Мор (Альварес, 55).

Попередження: Хосабед Санчес, 27. Бігас, 51. Аквілані, 61.

Вилучення: Рубен Бланко, 52.

Раніше повідомлялося, що у матчі 8-го туру Атлетико розійшовся миром 1:1 із Барселоною.