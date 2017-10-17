Лестер та Вест Бромвіч розійшлися миром у 8 турі чемпіонату Англії
У заключному поєдинку 8-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги Англії Лестер зіграв унічию 1:1 із Вест Бромвічем.
Лисам вдалося уникнути поразки за 10 хвилин до завершення основного часу поєдинку - відзначився Ріяд Махрез.
Після 8 турів Вест Бром йде 10-м, а Лестер - на 18-й сходинці турнірної таблиці.
Full-time: Leicester City 1-1 West Bromwich Albion#LeiWba pic.twitter.com/srlhr8mJQt— Leicester City (@LCFC) 16 жовтня 2017 р.
Чемпіонат Англії
Прем'єр-ліга
8 тур
16 жовтня
Лестер - Вест Бромвіч - 1:1 (0: 0)
Голи: 0:1 - Шадлі (63), 1:1 - Махрез (80).
"Лестер": Шмайхель, Фукс, Сімпсон (Чілвелл, 74), Морган, Магуайр, Іборра (Кінг, 90+4), Олбрайтон, Ндіді, Варди, Махрез, Іхеаначо (Слімане, 74).
"Вест Бромвіч": Майхілл, Еванс, Гіббс, Доусон, Хегазі, Беррі, Крихов'як, Лівермор, Родрігес (Маколі, 84), Рондон, Шадлі (Макклін, 84).
Попередження: Хегазі (8), Майхілл (47), Іхеаначо (62), Олбрайтон (69).
Раніше повідомлялося, що у рамках 8-го туру Евертон врятувався від поразки у матчі з Брайтоном.
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