Лестер та Вест Бромвіч розійшлися миром у 8 турі чемпіонату Англії

У заключному поєдинку 8-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги Англії Лестер зіграв унічию 1:1 із Вест Бромвічем.

Лисам вдалося уникнути поразки за 10 хвилин до завершення основного часу поєдинку - відзначився Ріяд Махрез.

Після 8 турів Вест Бром йде 10-м, а Лестер - на 18-й сходинці турнірної таблиці.

Чемпіонат Англії

Прем'єр-ліга

8 тур

16 жовтня

Лестер - Вест Бромвіч - 1:1 (0: 0)

Голи: 0:1 - Шадлі (63), 1:1 - Махрез (80).

"Лестер": Шмайхель, Фукс, Сімпсон (Чілвелл, 74), Морган, Магуайр, Іборра (Кінг, 90+4), Олбрайтон, Ндіді, Варди, Махрез, Іхеаначо (Слімане, 74).

"Вест Бромвіч": Майхілл, Еванс, Гіббс, Доусон, Хегазі, Беррі, Крихов'як, Лівермор, Родрігес (Маколі, 84), Рондон, Шадлі (Макклін, 84).

Попередження: Хегазі (8), Майхілл (47), Іхеаначо (62), Олбрайтон (69).

Раніше повідомлялося, що у рамках 8-го туру Евертон врятувався від поразки у матчі з Брайтоном.