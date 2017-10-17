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17.10.2017  08:14

Феєнорд втратив двох гравців перед грою із Шахтарем у Лізі чемпіонів

 Ренато Тапія. Фото: ФК Феєнорд

Напередодні матчу 3-го туру Лігі чемпіонів у групі Н між Феєнордом та Шахтарем клуб із Нідерландів втратив двох ключових гравців.

До травмованого у суботній зустрічі чемпіонату Нідерландів проти Зволле півзахисника Ренато Тапії приєднався захисник Кевін Дікс - він отримав пошкодження на тренуванні у неділю, повідомляє прес-служба Феєнорда.

Така ситуація змусила головного тренера Феєнорда Джованні ван Бронкгорста викликати із команди U-19 гравця Лутшарела Гейтрьойду, якому лише 17.

Судячи з усього, тренерський штаб виставить в основі Свена ван Бека та Ніколая Йоргенсена, хоча участь у грі останнього під питанням.

Нагадаємо, що Феєнорд ще не набрав у Лізі чемпіонів-2017/18 жодного очка, тоді як у команди Паулу Фонсеки - три залікових бали.

Поєдинок Феєнорд - Шахтар у групі Н відбудеться 17 жовтня о 21:45. В цей же час Наполі на виїзді зіграє проти Манчестер Сіті.

Раніше Паулу Фонсека заявив, що очікує у поєдинку проти Феєнорда відкритого футболу.

При цьому ван Бронкгорст зазначив, що поразка від Шахтаря поставить команду у скрутне становище у єврокубках.

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