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16.10.2017
21 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 08:26
Анчелотті готовий повернутися в Серію А
ВІдомий італійський спеціаліст Карло Анчелотті може найближчим часом очолити два провідних клуби італійської Серії А.
Мова йде про Мілан, біля керма якого він стояв з 2001 по 2009 роки, а також Ювентус.
Нагадаємо, що у вересні Анчелотті пішов із Баварії, а декілька днів тому 58-річний тренер відмовився від грошовитої пропозиції з Китаю.
Джерела вперто говорять про те, що Анчелотті хоче повернутися на батьківщину, проте варіант із Ювентусом, який невдало стартував у сезоні, є пріорітетним, повідомляє The Sun.
Тоді як повернення у Мілан є менш ймовірним, адже Карло не подабається вектор розвитку великого клубу.
Нагадаємо, що у рамках 8 туру чемпіонату Італії Мілан поступився Інтеру 2:3.
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