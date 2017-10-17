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17.10.2017  08:26

Анчелотті готовий повернутися в Серію А

ВІдомий італійський спеціаліст Карло Анчелотті може найближчим часом очолити два провідних клуби італійської Серії А.

Мова йде про Мілан, біля керма якого він стояв з 2001 по 2009 роки, а також Ювентус.

Нагадаємо, що у вересні Анчелотті пішов із Баварії, а декілька днів тому 58-річний тренер відмовився від грошовитої пропозиції з Китаю.

Джерела вперто говорять про те, що Анчелотті хоче повернутися на батьківщину, проте варіант із Ювентусом, який невдало стартував у сезоні, є пріорітетним, повідомляє The Sun.

Тоді як повернення у Мілан є менш ймовірним, адже Карло не подабається вектор розвитку великого клубу.

Нагадаємо, що у рамках 8 туру чемпіонату Італії Мілан поступився Інтеру 2:3.
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