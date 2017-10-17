Моурінью хоче залишитися в МЮ, але за однієї умови

Жозе Моурінью. Фото: The Guardian

Португальський наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью очікує від керівництва клубу суттєвого підвищення своєї зарплатні.

Контракт авторитетного спеціаліста із МЮ було укладено влітку 2016 року строком до червня 2019-го, тому зараз сторони вже обмірковують продовження угоди.

Моурінью згоден залишитися, але за однієї умови: його зарплата буде збільшуватися відповідно до прогресу команди, інформує The Guardian.

Зараp Особливий заробляє близько 15 мільйонів фунтів на рік, а в цьому сезоні Червоні Дияволи поступово повертають втрачені позиції. Після 8 турів в чемпіонаті АПЛ команда Моурінью йде другою, відстаючи від Ман Сіті Хосепа Гвардіоли на два очки.

Тому незабаром португалець висуне керівництву МЮ свої очікування по новому контракту.

Раніше Морінью стверджував, що може тренувати МЮ хоч 15 років, хоча це доволі важко через тиск преси.