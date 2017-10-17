Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Моурінью хоче залишитися в МЮ, але за однієї умови
Анчелотті готовий повернутися в Серію А
Феєнорд втратив двох гравців перед грою із Шахтарем у Лізі чемпіонів
Новини
08:53
Футбол. Моурінью хоче залишитися в МЮ, але за однієї умови
08:26
Футбол. Анчелотті готовий повернутися в Серію А
08:14
Футбол. Феєнорд втратив двох гравців перед грою із Шахтарем у Лізі чемпіонів
00:54
Футбол. Лестер та Вест Бромвіч розійшлися миром у 8 турі чемпіонату Англії
00:36
Футбол. Сельта розгромила Лас-Пальмас у виїзному матчі 8 туру чемпіонату Іспанії
00:19
Футбол. Беневенто поступився Вероні в 8 турі Серії А та повторив антирекорд
16.10.2017
23:58
Футбол. Україна (U-17) поступилася Ірландії, але вийшла в еліт-раунд відбору Євро-2019
22:45
Бокс. Бій Джошуа - Пулєв на межі скасування через травму болгарина
Усі новини
15 переглядів Версія для друку    Коментарі  [  ]
17.10.2017  08:53

Моурінью хоче залишитися в МЮ, але за однієї умови

 Жозе Моурінью. Фото: The Guardian

Португальський наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью очікує від керівництва клубу суттєвого підвищення своєї зарплатні.

Контракт авторитетного спеціаліста із МЮ було укладено влітку 2016 року строком до червня 2019-го, тому зараз сторони вже обмірковують продовження угоди.

Моурінью згоден залишитися, але за однієї умови: його зарплата буде збільшуватися відповідно до прогресу команди, інформує The Guardian.

Зараp Особливий заробляє близько 15 мільйонів фунтів на рік, а в цьому сезоні Червоні Дияволи поступово повертають втрачені позиції. Після 8 турів в чемпіонаті АПЛ команда Моурінью йде другою, відстаючи від Ман Сіті Хосепа Гвардіоли на два очки.

Тому незабаром португалець висуне керівництву МЮ свої очікування по новому контракту.

Раніше Морінью стверджував, що може тренувати МЮ хоч 15 років, хоча це доволі важко через тиск преси.

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
13.10.2017

Франківський адвокат Путіна, або Як делегат ФФУ приміряв шкуру Медведчука
Прем'єр-ліга. 3-й тур. Динамо - Карпати 5:0. Лос Карпатос в прольотас
Прем'єр-ліга. 3-й тур. Сталь - Шахтар 1:2. Фонсека вимучив перемогу у "сталеварів"
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com
  
  