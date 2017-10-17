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17.10.2017  09:12

Гравець Феєнорда: Готові попсувати нерви Шахтарю

Футболісти Феєнорда добре вивчили Шахтар перед матчем 3-го туру Ліги чемпіонів, тому готові дати бій українському клубу.

Про це на передматчевій прес-конференції 16 жовтня в нідерландському Роттердамі заявив нападник Феєнорда Жан-Поль Боетіус.

"Добре вивчили Шахтар, незважаючи на те, що мали небагато часу на підготовку", - зазначив футболіст.

"Ми підготували тактику на поєдинок, тому якщо будемо дотримуватись її, зможемо попсувати нерви сильному опоненту. Ми перебуваємо у гарному настрої та хорошій фізичній готовності, тому з нетерпінням чекаємо на гру", - цитує Боетіуса прес-служба Феєнорда.

Нагадаємо, що після двох турів Шахтар йде третім у групі Н із трьома заліковими балами, тоді як у представника Нідерландів - нуль очок.

Матч Феєнорд - Шахтар відбудеться 17 жовтня о 21:45 у Роттердамі.

Раніше головний тренер Феєнорда Джованні ван Бронкгорст заявив, що його команді слід чіплятися за очки у майбутньому матчі.

При цьому Феєнорд втратив двох ключових гравців перед зустріччю із "гірняками".
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