Шевченко розповів, хто має стати найкращим гравцем року за версією ФІФА

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вважає, що найкращим гравцем 2017 року за версією ФІФА має стати Криштіану Роналду з Реала.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Шевченко заявив, що троє претендентів - Криштіану Роналду, Ліонель Мессі та Неймар - заслуговують на перемогу, але Роналду його фаворит.

"Якби довелося вибирати, я б вибрав Кріштіану Роналду, який виграв Лігу чемпіонів і забив два голи у фіналі", - пояснив свій вибір володар Золотого м'яча-2004.

Нагадаємо, що переможця номінації назвуть 23 жовтня на гала-вечері ФІФА у Лондоні. Його визначатимуть капітани та наставники національних збірних, журналісти, а також вболівальники.

Раніше повідомлялося, що 9 жовтня визначилося 30 претендентів на Золотий м'яч-2017.