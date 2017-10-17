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155 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 09:54
Шевченко розповів, хто має стати найкращим гравцем року за версією ФІФА
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вважає, що найкращим гравцем 2017 року за версією ФІФА має стати Криштіану Роналду з Реала.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Шевченко заявив, що троє претендентів - Криштіану Роналду, Ліонель Мессі та Неймар - заслуговують на перемогу, але Роналду його фаворит.
"Якби довелося вибирати, я б вибрав Кріштіану Роналду, який виграв Лігу чемпіонів і забив два голи у фіналі", - пояснив свій вибір володар Золотого м'яча-2004.
Нагадаємо, що переможця номінації назвуть 23 жовтня на гала-вечері ФІФА у Лондоні. Його визначатимуть капітани та наставники національних збірних, журналісти, а також вболівальники.
Раніше повідомлялося, що 9 жовтня визначилося 30 претендентів на Золотий м'яч-2017.
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