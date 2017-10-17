П'ятов: У грі з Феєнордом здобудемо свій шанс, якщо виконаємо настанови Фонсеки

Футболісти Шахтаря здобудуть та реалізують свій шанс біля воріт суперника у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти Феєнорда.

Про це напередодні гри в інтерв'ю телеканалу Футбол 1 заявив воротар донеччан Андрій П'ятов.

"Ми готуємося, вивчаємо і розбираємо суперника. На поле все буде видно. Якщо виконаємо те, що попросив Фонсека, і організовано зіграємо в обороні, то свій шанс знайдемо", - вважає воротар Шахтаря.

"Це Ліга чемпіонів, і тут кожна гра як остання. І нам потрібна перемога, і супернику, щоб продовжувати ставити перед собою якісь цілі і досягати їх", - цитує П'ятова sportarena.com.

Нагадаємо, поєдинок Феєнорд - Шахтар у групі Н відбудеться 17 жовтня о 21:45. В цей же час Наполі на виїзді зіграє проти Манчестер Сіті.

Раніше Паулу Фонсека заявив, що очікує у поєдинку проти Феєнорда відкритого футболу.