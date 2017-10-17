Ключові баталії Ліги чемпіонів

Чемпіон підготував рейтинг ТОП-3 найцікавіших протистоянь в Лізі Чемпіонів вже цього тижня





Черговий 3-й тур європейського клубного турніру обіцяє нам ряд ключових баталій. Чемпіон підготував рейтинг ТОП-3 найцікавіших протистоянь в Лізі Чемпіонів вже цього тижня.

1 місце: Реал - Тоттенгем

Однозначно центральним поєдинком 3-го туру групового етапу Ліги Чемпіонів є матч за участю представників групи Н: Реал - Тоттенгем. Раніше команди грали між собою 4 рази (3 перемоги Реала/ 1 нічия). Різниця м’ячів в особистих зустрічах зовсім непереконлива для англійців - 0:6.

Конкретний поєдинок обіцяє бути дуже цікавим. Обидві команди досить впевнено розпочали свої виступи у цьогорічній Лізі Чемпіонів з двох перемог. У кожного представника по 6 набраних пунктів.

Крім того, однакова різниця забитих і пропущених м’ячів після стартових двох турів також говорить про те, що ця "футбольна битва" двох гігантів буде за 6 очок.

2 місце: Манчестер Сіті - Наполі

Поєдинок групи F Манчестер Сіті - Наполі також потрапляє в наш рейтинг. Група в якій грає український представник донецький Шахтар цікава більшості вболівальників з усього світу, а все тому що суперники тут зібралися дуже зіркові

Особиста зустріч англійців проти італійців дуже важлива з декількох точок зору. Програвати нікому не можна, адже донецький колектив зможе сповна скористатися своїм шансом і дещо збільшити відрив від конкурентів (Наполі), або навпаки ж, наздогнати лідерів групи (Манчестер Сіті).

Представник Англії набрав фантастичну форму на старті сезону, що в черговий раз підкреслюють результати підопічних Хосепа Гвардіоли на всіх фронтах. Усім футбольним прихильникам англійського гранда варто подивитися їх останню розгромну перемогу над Сток Сіті (7:2) у 8-му турі англійської Прем’єр ліги.

В свою чергу, гравці Наполі також підходять до матчу в гарному настрої. Мінімальна перемога над Ромою в останній грі з урахуванням поразки найближчого конкурента Ювентуса лише збільшила їх лідерську перевагу до 5-ти очок.

Цікава статистика особистих протистоянь між цими командами. Манчестер Сіті жодного разу не перемагав італійців: два поєдинки, одна нічия проти двох перемог у Наполі. Різниця забитих м’ячів у цих матчах знову ж таки на користь гостей (3:2).

Двохматчева "спайка" між цими колективами обіцяє бути цікавою, проте скоріше за все, мало результативною.

3 місце: "Челсі" - "Рома"

Закриває наш рейтинг протистояння за участю представників групи С Челсі - Рома. Команди крокують до цього матчу на першій і другій сходинках відповідно. Англійський клуб з 6-ма набраними очками очолює цю групу і вважається фаворитом конкретного поєдинку.

Обидві команди підходять до особистої зустрічі в поганому настрої. Кожен колектив відверто "лихорадить" у своїх чемпіонатах.

Підопічні Еусебіо Ді Франческо програли свій останній матч Наполі з рахунком 0:1, а чинний чемпіон Англії взагалі поступився на виїзді аутсайдеру англійської Прем’єр-ліги Крістал Пеласу з таким же рахунком. На старті сезону команди займають достатньо низькі п’яті місця для себе в своїх країнах.

З цього можна зробити висновки, що конкретний матч обіцяє бути цікавим, як на полі, так і для букмекерів. Теоретично фаворитом поєдинку можна вважати англійців, проте у "римлян" стовідсотково є чим відповісти.

Між собою ці команди зустрічалися всього два рази і кожного разу перемогу святкував різний клуб. Різниця м’ячів – 3:2 на користь італійців.

Михайло Хоменко, Champion.com.ua

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