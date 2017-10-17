Сабо: Деякі футболісти Динамо за своїм рівнем мають грати у Першій лізі

Деякі гравці київського Динамо за своїм рівнем повинні виступати у Першій лізі і в жодному разі не мають права грати у такому клубі.

Таку думку висловив екс-наставник киян та збірної України, півзахисник динамівців 1960-х років Йожеф Сабо.

"У сьогоднішньому Динамо є багато футболістів, які за класом мають грати в команді Першої ліги. За своєю майстерністю в них немає права виступати за такий клуб, як Динамо Київ", - заявив спеціаліст.

"Нехай тренерський склад розбирається, що відбувається з грою команди", - цитує Сабо 1927.kiev.ua.

Нагадаємо що Динамо має в пасиві киян серія без перемог у трьох турах чемпіонату Прем'єр-ліги України.

У матчі 12-го туру УПЛ Динамо несподівано програло Чорноморцю 1:2.