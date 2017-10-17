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88 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 12:44
Сабо: Деякі футболісти Динамо за своїм рівнем мають грати у Першій лізі
Деякі гравці київського Динамо за своїм рівнем повинні виступати у Першій лізі і в жодному разі не мають права грати у такому клубі.
Таку думку висловив екс-наставник киян та збірної України, півзахисник динамівців 1960-х років Йожеф Сабо.
"У сьогоднішньому Динамо є багато футболістів, які за класом мають грати в команді Першої ліги. За своєю майстерністю в них немає права виступати за такий клуб, як Динамо Київ", - заявив спеціаліст.
"Нехай тренерський склад розбирається, що відбувається з грою команди", - цитує Сабо 1927.kiev.ua.
Нагадаємо що Динамо має в пасиві киян серія без перемог у трьох турах чемпіонату Прем'єр-ліги України.
У матчі 12-го туру УПЛ Динамо несподівано програло Чорноморцю 1:2.
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