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17.10.2017  12:57

Карпати призначили нового спортдиректора

Юрій Коротиш. Фото: ФК Карпати

Новим спортивним директором львівських Карпат призначено Юрія Коротиша, який раніше працював директором медико-реабілітаційного центру. 

Коротиш прийшов на місце Юрія Дячука-Ставицького, який недавно залишив свій пост через стан здоров'я.

Цікаво, що на початку 2009 року Коротиш тимчасово виконував обов'язки спортдиректора Карпат, інформує прес-служба біло-зелених.

Раніше повідомлялося, що КДК ФФУ жорстко покарав вболівальників Карпат за поведінку фанатів на матчі Кубку України проти Прикарпаття.
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