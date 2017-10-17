Карпати призначили нового спортдиректора

Юрій Коротиш. Фото: ФК Карпати

Новим спортивним директором львівських Карпат призначено Юрія Коротиша, який раніше працював директором медико-реабілітаційного центру.

Коротиш прийшов на місце Юрія Дячука-Ставицького, який недавно залишив свій пост через стан здоров'я.

Цікаво, що на початку 2009 року Коротиш тимчасово виконував обов'язки спортдиректора Карпат, інформує прес-служба біло-зелених.

Раніше повідомлялося, що КДК ФФУ жорстко покарав вболівальників Карпат за поведінку фанатів на матчі Кубку України проти Прикарпаття.