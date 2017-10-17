Останнє в розділі
93 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 12:57
Карпати призначили нового спортдиректора
|Юрій Коротиш. Фото: ФК Карпати
Новим спортивним директором львівських Карпат призначено Юрія Коротиша, який раніше працював директором медико-реабілітаційного центру.
Коротиш прийшов на місце Юрія Дячука-Ставицького, який недавно залишив свій пост через стан здоров'я.
Цікаво, що на початку 2009 року Коротиш тимчасово виконував обов'язки спортдиректора Карпат, інформує прес-служба біло-зелених.
Раніше повідомлялося, що КДК ФФУ жорстко покарав вболівальників Карпат за поведінку фанатів на матчі Кубку України проти Прикарпаття.
Читай також
|
17.10.2017
Ключові баталії Ліги чемпіонів
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com