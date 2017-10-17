Бернард: У Луческу не було сил, коли Шахтар переїхав у Київ

Бернард. Фото: ФК Шахтар

Коли донецький Шахтар навесні 2014 року переїхав із Донецька у Київ, у головного тренера команди з'явилися певні психологічні проблеми.

Про це заявив бразильський нападник Шахтаря Бернард.

"Як тільки ми переїхали до Києва, у Луческу не було сил, а у нас - позитивних результатів. Його все влаштовувало", - цитує Бернарда Трібуна.

"Луческу не докладав багато зусиль, щоб адаптуватися до сьогоднішнього дня", - додав бразилець.

Нагадаємо, що з того моменту, як Шахтар залишив Донецьк, команда взяла одне чемпіонство - під керівництвом Паулу Фонсеки, який змінив Луческу біля керма "гірників" влітку 2016-го.

Раніше Бернард в інтерв'ю бразильським ЗМІ заявив, що Росія окупувала та зруйнувала Донецьк.