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84 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 13:25
Бернард: У Луческу не було сил, коли Шахтар переїхав у Київ
|Бернард. Фото: ФК Шахтар
Коли донецький Шахтар навесні 2014 року переїхав із Донецька у Київ, у головного тренера команди з'явилися певні психологічні проблеми.
Про це заявив бразильський нападник Шахтаря Бернард.
"Як тільки ми переїхали до Києва, у Луческу не було сил, а у нас - позитивних результатів. Його все влаштовувало", - цитує Бернарда Трібуна.
"Луческу не докладав багато зусиль, щоб адаптуватися до сьогоднішнього дня", - додав бразилець.
Нагадаємо, що з того моменту, як Шахтар залишив Донецьк, команда взяла одне чемпіонство - під керівництвом Паулу Фонсеки, який змінив Луческу біля керма "гірників" влітку 2016-го.
Раніше Бернард в інтерв'ю бразильським ЗМІ заявив, що Росія окупувала та зруйнувала Донецьк.
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