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71 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 13:59
ЗМІ назвали термін розгляду апеляції по матчу Маріуполь - Динамо
Апеляційний комітет Федерації футболу України призначить дату розгляду апеляції Динамо по матчу з Маріуполем до 19 жовтня включно.
У цей день спливає крайній термін реакції комітету ФФУ на скаргу киян.
Саме ж засідання АК ФФУ відбудеться на наступному тижні, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що КДК ФФУ прийняв рішення про покарання Динамо у вигляді технічної поразки ще 11 вересня.
Раніше відомий спеціаліст Мирон Маркевич дуже жорстко висловився про команди, які не приїдуть на гру в Маріуполь.
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