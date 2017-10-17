ЗМІ назвали термін розгляду апеляції по матчу Маріуполь - Динамо

Апеляційний комітет Федерації футболу України призначить дату розгляду апеляції Динамо по матчу з Маріуполем до 19 жовтня включно.

У цей день спливає крайній термін реакції комітету ФФУ на скаргу киян.

Саме ж засідання АК ФФУ відбудеться на наступному тижні, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що КДК ФФУ прийняв рішення про покарання Динамо у вигляді технічної поразки ще 11 вересня.

Раніше відомий спеціаліст Мирон Маркевич дуже жорстко висловився про команди, які не приїдуть на гру в Маріуполь.