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17.10.2017  13:59

ЗМІ назвали термін розгляду апеляції по матчу Маріуполь - Динамо

Апеляційний комітет Федерації футболу України призначить дату розгляду апеляції Динамо по матчу з Маріуполем до 19 жовтня включно.

У цей день спливає крайній термін реакції комітету ФФУ на скаргу киян.

Саме ж засідання АК ФФУ відбудеться на наступному тижні, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що КДК ФФУ прийняв рішення про покарання Динамо у вигляді технічної поразки ще 11 вересня.

Раніше відомий спеціаліст Мирон Маркевич дуже жорстко висловився про команди, які не приїдуть на гру в Маріуполь.
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