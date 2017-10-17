Чотри гравці Герти можуть пропустити матч із Зорею

Головний тренер Герти Пал Дардана не зможе розраховувати на всіх основних футболістів перед матчем групового етапу Ліги Європи проти Зорі.

Півзахисник Владімір Даріда отримав розтягнення зв'язок на лівому коліні і пропустить мінімум дві гри.

Захисник Себастьян Лангкамп відчуває проблеми з гомілкостопом і може пропустити матч із Зорею.

Форвард Ведад Ібішевич ще не відновився поностью від травми щиколотки. У вівторок він повинен взяти участь в тренуванні команди, а медики за його підсумками ухвалять рішення про участь гравця в матчі проти луганської команди.

Також травмувався основний голкіпер Герти Томас Крафт. Якщо він не встигне відновитися до матчу групового етапу ЛЄ, то його в воротах замінить Руні Ярстейн, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що ізраїльський рефері працюватиме на грі Зорі та Герти.

Як відомо, матч Зоря - Герта відбудеться 19-го жовтня.