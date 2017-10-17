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57 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 14:08
Україна проведе товариську гру проти збірної Словаччини
10-го листопада відбудеться спаринг національних збірних команд України та Словаччини.
Про це пише ФФУ.
Україна проведе домашню товариську гру проти збірної Словаччини!— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 17 жовтня 2017 р.
Матч відбудеться 10 листопада!#МиЗбірна pic.twitter.com/AVk6ggTDLj
В оновленому рейтингу ФІФА суперники нашої збірної посідають 24-е місце.
Українці стануть господарями поєдинку. Місце проведення матчу визначиться пізніше.
У груповому етапі відбору на ЧС-2018 словаки зайняли друге місце в групі, пропустивши вперед Англію та випередивши Шотландію, Словенію, Литву та Мальту.
Утім, біло-сині стали найгіршими серед других команд і не потрапили до стикових матчів.
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