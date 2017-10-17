Україна проведе товариську гру проти збірної Словаччини

10-го листопада відбудеться спаринг національних збірних команд України та Словаччини.

Про це пише ФФУ.

Україна проведе домашню товариську гру проти збірної Словаччини!

Матч відбудеться 10 листопада!#МиЗбірна pic.twitter.com/AVk6ggTDLj — ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 17 жовтня 2017 р.

В оновленому рейтингу ФІФА суперники нашої збірної посідають 24-е місце.



Українці стануть господарями поєдинку. Місце проведення матчу визначиться пізніше.

У груповому етапі відбору на ЧС-2018 словаки зайняли друге місце в групі, пропустивши вперед Англію та випередивши Шотландію, Словенію, Литву та Мальту.

Утім, біло-сині стали найгіршими серед других команд і не потрапили до стикових матчів.