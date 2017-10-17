Єзерський визначився зі складом збірної (U-16) на товариські матчі з Італією

Світлина ФФУ

Розпочався навчально-тренувальний збір юнацької збірної команди України серед гравців 2002 року народження.

Протягом збору, який розпочався 15 жовтня, наймолодша українська збірна проведе два товариські матчі із однолітками з Італії. Спаринги з італійцями відбудуться 17 (16:00) та 19 (12:00) жовтня на стадіоні "Ювілейний" у Бучі, пише ФФУ.

Для участі у зборі та майбутніх спарингах головний тренер "синьо-жовтих" Володимир Єзерський викликав 22 виконавця:

Воротарі: Назарій Стегницький ("Карпати", Львів), Микита Турбаєвський ("Шахтар", Донецьк), Максим Козодій ("Рух", Винники).

Захисники: Даниїл Скорко, Ілля Забарний, Костянтин Вивчаренко (усі – "Динамо", Київ), Антоній Емере, Роман Шиш, Даніель Егбуджуо (усі – "Шахтар", Донецьк), Роман Даніловський ("Карпати", Львів).

Півзахисники: Володимир Бражко, Єгор Глушач, Віктор Близниченко (усі – "Динамо", Київ), Богдан Вьюнник ("Шахтар", Донецьк), Владислав Карабін, Роман Дідік (обидва – "Карпати", Львів).

Нападники: Георгій Судаков, Данило Гончарук ("Шахтар", Донецьк), Валентин Рубчинський, Едвард Кобак, Данило Волинець (усі – "Дніпро", Дніпро), Тарас Кудь ("Карпати", Львів).