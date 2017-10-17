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7 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 14:47
Кальярі звільнив головного тренера
Головний тренер Кальярі Массімо Растеллі відправлений у відставку.
Про це повідомляє офіційний Твіттер клубу.
Comunicato della società: Massimo Rastelli sollevato dall’incarico https://t.co/nqz2V5YPNM pic.twitter.com/oll6mAo1K5— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 17 жовтня 2017 р.
Також повідомляється, що покинули команду і помічники Растеллі Нікола Легроттальє і Даріо Россі.
На даний момент Кальярі займає 13-е місце в Серії А, набравши всього 6 очок в 8 матчах.
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