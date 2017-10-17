Кальярі звільнив головного тренера

Головний тренер Кальярі Массімо Растеллі відправлений у відставку.

Про це повідомляє офіційний Твіттер клубу.

Також повідомляється, що покинули команду і помічники Растеллі Нікола Легроттальє і Даріо Россі.

На даний момент Кальярі займає 13-е місце в Серії А, набравши всього 6 очок в 8 матчах.