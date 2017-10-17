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17.10.2017  14:47

Кальярі звільнив головного тренера

Головний тренер Кальярі Массімо Растеллі відправлений у відставку.

Про це повідомляє офіційний Твіттер клубу.

Також повідомляється, що покинули команду і помічники Растеллі Нікола Легроттальє і Даріо Россі.

На даний момент Кальярі займає 13-е місце в Серії А, набравши всього 6 очок в 8 матчах.
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