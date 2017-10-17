17 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 17:55 - Champion.com.ua
Феєнорд - Шахтар. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
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Феєнорд
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Шахтар
0
Склади команд
17 жовтня 2017, 21:45, Нідерланди, Роттердам стадіон Феєнорд
Арбітр: Альберто Ундіано Мальєнко
Асистенти: Роберто Алонсо Фернандес, Хуан Юсте Хіменес
Четвертий арбітр: Рауль Мартінес
Арбітр: Альберто Ундіано Мальєнко
Асистенти: Роберто Алонсо Фернандес, Хуан Юсте Хіменес
Четвертий арбітр: Рауль Мартінес
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