Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
17 переглядів Версія для друку    Коментарі  [  ]
17.10.2017  17:55 - Champion.com.ua

Феєнорд - Шахтар. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів


Феєнорд
17.10 21:45
Шахтар
Склади команд
17 жовтня 2017, 21:45, Нідерланди, Роттердам стадіон Феєнорд

Арбітр: Альберто Ундіано Мальєнко
Асистенти: Роберто Алонсо Фернандес, Хуан Юсте Хіменес
Четвертий арбітр: Рауль Мартінес
Звіт про матчОнлайн-репортаж

Шановні читачі Чемпіона! В коментарях Ви можете залишити свій прогноз на точний рахунок цього поєдинку!
Читай також
П'ятов: У грі з Феєнордом здобудемо свій шанс, якщо виконаємо настанови Фонсеки
Гравець Феєнорда: Готові попсувати нерви Шахтарю
Феєнорд втратив двох гравців перед грою із Шахтарем у Лізі чемпіонів
Тренер Феєнорда: Якщо завтра програємо Шахтарю, поставимо себе у важке становище
Останні публікації
17.10.2017 - Champion.com.ua
Футбол

Феєнорд - Шахтар. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

 
17.10.2017 - Champion.com.ua
Футбол

Ключові баталії Ліги чемпіонів

Чемпіон підготував рейтинг ТОП-3 найцікавіших протистоянь в Лізі Чемпіонів вже цього тижня
 
13.10.2017 - Іван Вербицький для Champion.com.ua
Футбол

Франківський адвокат Путіна, або Як делегат ФФУ приміряв шкуру Медведчука

 
Усі публікації
Новини
17:54
Футбол. Манчестер Сіті зіграє з Наполі в 3-му турі. Група Шахтаря в Лізі чемпіонів
17:48
ЧС-2018. ІДІЛ погрожує Росії терактами під час Мундіалю
17:44
Футбол. Реал - Тоттенгем, Монако - Бешикташ. Матчі 3-го туру Ліги чемпіонів
17:29
Бокс. Бій Усик - Бріедіс відбудеться в Саудівській Аравії
17:09
Футбол. Гусєв вийшов на 3-є місце за кількістю матчів у складі Динамо
16:45
Футбол. Мессі та Піке посварились через політику під час матчу Атлетико – Барселона
16:35
Баскетбол. Форвард збірної України буде виступати в Литві
16:17
Теніс. Долгополов припинив свої виступи в Антверпені
Усі новини

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.10.2017

Феєнорд - Шахтар. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Ключові баталії Ліги чемпіонів
Франківський адвокат Путіна, або Як делегат ФФУ приміряв шкуру Медведчука
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  