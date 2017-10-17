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57 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 15:48
Де дивитися матч Фейєнорд - Шахтар
У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів Феєнорд прийме Шахтар.
Матч відбудеться 17-го жовтня, початок зустрічі - 21.45 за київським часом.
Пряма трансляція матчу пройде на телеканалах Футбол 1 і Україна.
Подивитися гру також можна за цим посиланням (Увага! Трансляція платна).
Додамо, що Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі.
Раніше повідомлялося, що Феєнорд втратив двох гравців перед грою із Шахтарем у Лізі чемпіонів.
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E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com