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17.10.2017  16:45

Мессі та Піке посварились через політику під час матчу Атлетико – Барселона

Мессі та Піке

Лідери Барселони Ліонель Мессі та Жерар Піке несподівано почали з'ясовувати стосунки під час матчу проти Атлетико у 8-му турі чемпіонату Іспанії.

Мессі звернувся до Піке, закликавши Жерара припинити активно висловлюватись за незалежність Каталонії, інформує журналіст Едуардо Інда.

На думку аргентинця, позиція Піке шкодить команді, захиснику варто присвятити себе лише футбольним справам, щоб у кожному виїзному матчі Барса не грала у атмосфері тотальної ненависті до себе.

Більше того, Лео пригадав своєму одноклубнику його слова перед матчем Барселона – Лас Пальмас. Тоді іспанець просив партнерів не виходити на поле Камп Ноу через події під час референдуму за незалежність Каталонії.

Якби партнери послухались Піке, то з Барселони зняли б 6 очок, пише football24.ua.

Раніше повідомлялося, що Мессі втретє стане батьком.
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