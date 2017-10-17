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29 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 17:09
Гусєв вийшов на 3-є місце за кількістю матчів у складі Динамо
|Олег Гусєв
Матч 12-го туру УПЛ проти Чорноморця для півзахисника Динамо Олега Гусєва став 442-м в кар'єрі за київський клуб.
Про це пише УПЛ.
За цим показником він обійшов Анатолія Дем'яненка (441 матч) і піднявся на третю сходинку.
На другому місці розташувався Олег Блохін (585), а лідирує в списку Олександр Шовковський (653).
Як відомо, Гусєв підписав з Динамо контракт на сезон.
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