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17.10.2017  17:09

Гусєв вийшов на 3-є місце за кількістю матчів у складі Динамо

Олег Гусєв

Матч 12-го туру УПЛ проти Чорноморця для півзахисника Динамо Олега Гусєва став 442-м в кар'єрі за київський клуб.

Про це пише УПЛ.

За цим показником він обійшов Анатолія Дем'яненка (441 матч) і піднявся на третю сходинку.

На другому місці розташувався Олег Блохін (585), а лідирує в списку Олександр Шовковський (653).

Як відомо, Гусєв підписав з Динамо контракт на сезон.
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