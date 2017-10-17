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9 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 17:44
Реал - Тоттенгем, Монако - Бешикташ. Матчі 3-го туру Ліги чемпіонів
Ліга Чемпіонів-2017/18 з футболу
Груповий етап
3-й тур
17 жовтня
Група Е
Марибор (Словенія) – Ліверпуль (Англія) 21:45
Спартак (Росія) – Севілья (Іспанія) 21:45
Група G
Монако (Монако) – Бешикташ (Туреччина) 21:45
РБ Лейпциг (Німеччина) – Порту (Португалія) 21:45
Група H
Реал (Мадрид, Іспанія) – Тоттенгем (Англія) 21:45
АПОЕЛ (Кіпр) – Боруссія Д (Німеччина) 21:45
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