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17.10.2017  17:44

Реал - Тоттенгем, Монако - Бешикташ. Матчі 3-го туру Ліги чемпіонів

Ліга Чемпіонів-2017/18 з футболу

Груповий етап

3-й тур

17 жовтня

Група Е

Марибор (Словенія) – Ліверпуль (Англія) 21:45

Спартак (Росія) – Севілья (Іспанія) 21:45

Група G

Монако (Монако) – Бешикташ (Туреччина) 21:45

РБ Лейпциг (Німеччина) – Порту (Португалія) 21:45

Група H

Реал (Мадрид, Іспанія) – Тоттенгем (Англія) 21:45

АПОЕЛ (Кіпр) – Боруссія Д (Німеччина) 21:45

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17.10.2017

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