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6 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 17:54
Манчестер Сіті зіграє з Наполі в 3-му турі. Група Шахтаря в Лізі чемпіонів
Ліга Чемпіонів-2017/18 з футболу
Груповий етап
3-й тур
17 жовтня
Група F
Манчестер Сіті (Англія) - (Наполі Італія) - 21:45
Феєнорд (Нідерланди) - Шахтар (Україна) - 21:45
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