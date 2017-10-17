Останнє в розділі
17 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 18:35
Кривцов: Через декілька тижнів дізнаюся, чи можна приступати до роботи
|Сергій Кривцов
Захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов за два тижні буде знати, чи можна йому розпочинати працювати.
"Поки що лікарі сказали ходити з фіксатором на нозі, а через пару тижнів зробимо контрольний знімок. Тоді вже точно скажуть, чи можна знімати і приступати до роботи або ще потрібен час для заростання надколінника", - сказав Кривцов в ефірі Футбол 1.
Зазначимо, що Сергій Кривцов зазнав травми коліна у 8 турі УПЛ проти Зорі.
Нагадаємо, що Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів Феєнорд - Шахтар, який відбудеться 17 жовтня о 21:45.
Читай також
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua