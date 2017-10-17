Кривцов: Через декілька тижнів дізнаюся, чи можна приступати до роботи

Сергій Кривцов

Захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов за два тижні буде знати, чи можна йому розпочинати працювати.

"Поки що лікарі сказали ходити з фіксатором на нозі, а через пару тижнів зробимо контрольний знімок. Тоді вже точно скажуть, чи можна знімати і приступати до роботи або ще потрібен час для заростання надколінника", - сказав Кривцов в ефірі Футбол 1.

Зазначимо, що Сергій Кривцов зазнав травми коліна у 8 турі УПЛ проти Зорі.

Нагадаємо, що Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів Феєнорд - Шахтар, який відбудеться 17 жовтня о 21:45.