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17.10.2017  19:22

Фред: Ми намагалися досконало вивчити слабкі й сильні сторони суперника

Фред

Нападник Шахтаря Фред запевнив, що його команда детально розібрала голандський Феєнорд.

Про це він заявив на передматчевій прес-конференції.

"Шахтар по-різному виступає в Європі й УПЛ. Якщо в чемпіонаті України ми домінуємо і граємо на половині суперника, то в Лізі чемпіонів граємо більш відкрито", - сказав Фред.

"Феєнорд - команда, у складі якої є багато чудових футболістів. Ми намагалися якомога краще вивчити їхні слабкі й сильні сторони, і сьогодні наше завдання перемогти", - цитує бразильця Футбол 1.

Нагадаємо, що Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів Феєнорд - Шахтар, який відбудеться 17 жовтня о 21:45.
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