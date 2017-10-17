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15 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 19:22
Фред: Ми намагалися досконало вивчити слабкі й сильні сторони суперника
|Фред
Нападник Шахтаря Фред запевнив, що його команда детально розібрала голандський Феєнорд.
Про це він заявив на передматчевій прес-конференції.
"Шахтар по-різному виступає в Європі й УПЛ. Якщо в чемпіонаті України ми домінуємо і граємо на половині суперника, то в Лізі чемпіонів граємо більш відкрито", - сказав Фред.
"Феєнорд - команда, у складі якої є багато чудових футболістів. Ми намагалися якомога краще вивчити їхні слабкі й сильні сторони, і сьогодні наше завдання перемогти", - цитує бразильця Футбол 1.
Нагадаємо, що Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів Феєнорд - Шахтар, який відбудеться 17 жовтня о 21:45.
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