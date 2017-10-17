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10 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 20:20
Верес прозвітує щодо реконструкції Авангарду 20 жовтня
Рівненський Верес надасть звіт про реконструкцію стадіону Авангард у своєму місті 20 жовтня.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав президент клубу Олексій Хахльов.
"НК Верес Рівне буде найактивнішим користувачем стадіону Авангард", - написав Хахльов.
"Зважаючи на великий суспільний резонанс, розуміючи необхідність здійснення інформаційної діяльності в форматі відкритості та прозорості, включуся у всі процеси Реконструкції стадіону Авангард", - додав Хахльов.
Нагадаємо, що Верес заборонив Профутболу і Великому футболу показувати огляди своїх домашніх матчів.
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