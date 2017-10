Огляд матчу Шахтар (U-19) - Феєнорд (U-19). ВІДЕО

Донецький Шахтар (U-19) поступився голандському Феєнорду (U-19) у матчі третього туру Юнацької ліги УЄФА (4:0).

Юнацька ліга УЄФА

3 тур

Група F

17 жовтня

Феєнорд (U-19) - Шахтар (U-19) 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - Колку (6), 2:0 - Свартс (39), 3:0 - Венте (40), 4:0 - Венте (59)

Відеоогляд матчу:

🎥 | That’s the way we like it! 💥



Goals Feyenoord O19 - Shakhtar Donetsk O19 ⤵️#feysha #UYL pic.twitter.com/tPmCs6nO1m