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44 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 20:33
Огляд матчу Шахтар (U-19) - Феєнорд (U-19). ВІДЕО
Донецький Шахтар (U-19) поступився голандському Феєнорду (U-19) у матчі третього туру Юнацької ліги УЄФА (4:0).
Юнацька ліга УЄФА
3 тур
Група F
17 жовтня
Феєнорд (U-19) - Шахтар (U-19) 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 - Колку (6), 2:0 - Свартс (39), 3:0 - Венте (40), 4:0 - Венте (59)
Відеоогляд матчу:
🎥 | That’s the way we like it! 💥— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 17 октября 2017 г.
Goals Feyenoord O19 - Shakhtar Donetsk O19 ⤵️#feysha #UYL pic.twitter.com/tPmCs6nO1m
Як повідомлялося раніше, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів Феєнорд - Шахтар, який відбудеться 17 жовтня о 21:45.
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