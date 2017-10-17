Шахтар - Феєнорд: стартові склади

Стали відомі стартові склади на матч 3-го туру групового етапу Ліги Чемпіонів між донецьким Шахтарем і роттердамським Феєнордом.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Шахтар: Пятов - Бутко, Ордець, Ракицький, Ісмаїлі - Фред, Степаненко - Марлос, Тайсон, Бернард - Феррейра.

Фейєноорд: Джонс - Ньівкооп, Сен-Жюст, ван Беек, Хапс - Ель-Ахмаді, Вильєна - Бергейс, Амрабат, Боетіус - Йоргенсен.

Нагадаємо, що Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів Феєнорд - Шахтар, який відбудеться 17 жовтня о 21:45.

Зазначимо також, що в Юнаціькій лізі УЄФА Шахтар розгромно поступився Феєнорду (4:0).