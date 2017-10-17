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57 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 20:53
Шахтар - Феєнорд: стартові склади
Стали відомі стартові склади на матч 3-го туру групового етапу Ліги Чемпіонів між донецьким Шахтарем і роттердамським Феєнордом.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Шахтар: Пятов - Бутко, Ордець, Ракицький, Ісмаїлі - Фред, Степаненко - Марлос, Тайсон, Бернард - Феррейра.
Фейєноорд: Джонс - Ньівкооп, Сен-Жюст, ван Беек, Хапс - Ель-Ахмаді, Вильєна - Бергейс, Амрабат, Боетіус - Йоргенсен.
Нагадаємо, що Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів Феєнорд - Шахтар, який відбудеться 17 жовтня о 21:45.
Зазначимо також, що в Юнаціькій лізі УЄФА Шахтар розгромно поступився Феєнорду (4:0).
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