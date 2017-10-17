Динамо краще, аніж ПСЖ, Ліверпуль та інші топ-клуби Європи за ударами в площину воріт

Київське Динамо потрапило до ТОП-10 усіх клубів Європи за кількістю ударів у площину воріт.

Згідно з даними Football-Observatory, команда Олександра Хацкевича завдає в середньому трохи більше 7 прицільних пострілів за матч.

За цим показником кияни випереджають такі топові клуби, як ПСЖ, Арсенал, Борусія Д, Ліверпуль та Ювентус.

Лідирує в рейтингу влучності ударів Наполі (8,9), далі йдуть Аякс (8,5) і Манчестер Сіті (8,0). А ось донецький Шахтар посідає лише 63-е місце (5,7), пише Футбол 24.

Нагадаємо, що Динамо поступилося Чорноморцю (1:2) в 12 турі УПЛ.