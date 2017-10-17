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17.10.2017  21:43

Стало відомо, хто розсудить Динамо і Шахтар у 13 турі УПЛ

Віталій Романов

Віталій Романов стане головним арбітром центрального матчу 13 туру УПЛ між київським Динамо і донецьким Шахтарем.

Про це інформує комітет арбітрів ФФУ.

Усі призначення 13 туру:

Субота, 21 жовтня

14.00 – Олімпік — Зірка – Є.Арановський (Київ)

17.00 – Олександрія — Верес – Н.Балакін (Київська область)

19.30 – Ворскла — Карпати – Н.Кривоносов (Київ)

Неділя, 22 жовтня

17.00 – Маріуполь — Зоря – К.Труханов (Харків)

14.00 – Сталь — Чорноморець – І.Пасхал (Херсон)

19.30 – Динамо — Шахтар – В.Романов (Дніпро)

Зазначимо, що Динамо увійшло до ТОП-10 усіх клубів Європи за кількістю ударів у площину.
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