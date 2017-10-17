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17.10.2017  22:12

Васін: Перемогу над Динамо по-особливому не святкували

Денис Васін

Одеський Чорноморець гучно не святкував перемогу над київським Динамо в 12 турі УПЛ (1:2).

Про це сказав півзахисник одеситів Денис Васін.

"Ми гідно зіграли і нам більше пощастило. У Динамо були моменти зрівняти рахунок. Особливо в другому таймі. Адже Динамо – це завжди Динамо", - сказав Васін.

"Як святкували перемогу? Нічого незвичайного. На наступний день було відновлення, потім нам дали вихідний і зараз готуємося до Сталі", - розповів футболіст в інтерв'ю спортарені.

Зазначимо, що стало відомо, хто розсудить Динамо і Шахтар у 13 турі УПЛ.
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