Бернард: Перемогли завдяки Фонсеці, він дав усю інформацію про суперника

Бернард

Автор дублю у ворота Феєнорду Бернард вважає, що Шахтар переміг Феєнорд завдяки тренеру Пауло Фонсеці.

Про це він сказав одразу після матчу.

"Я дуже щасливий, забив важливий гол, але найважливіше - камбек команди. Не часто головою забиваю, але таке вже траплялося, коли грав в Атлетіко Мінейро", - сказав бразилець.

"Перемогли завдяки нашому тренеру, протягом тижня він передавав нам всю інформацію про суперника", - підкреслив Бернард.

"Складно було, проблем вистачало, вони пресингували постійно. Могла бути нічия, але ми досягли прекрасної перемоги", - сказав футболіст в ефірі Футбол 1.

Зазначимо, що Боруссія Андрія Ярмоленка зіграла внічию.