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17.10.2017
15 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 00:30
Бернард: Перемогли завдяки Фонсеці, він дав усю інформацію про суперника
|Бернард
Автор дублю у ворота Феєнорду Бернард вважає, що Шахтар переміг Феєнорд завдяки тренеру Пауло Фонсеці.
Про це він сказав одразу після матчу.
"Я дуже щасливий, забив важливий гол, але найважливіше - камбек команди. Не часто головою забиваю, але таке вже траплялося, коли грав в Атлетіко Мінейро", - сказав бразилець.
"Перемогли завдяки нашому тренеру, протягом тижня він передавав нам всю інформацію про суперника", - підкреслив Бернард.
"Складно було, проблем вистачало, вони пресингували постійно. Могла бути нічия, але ми досягли прекрасної перемоги", - сказав футболіст в ефірі Футбол 1.
Зазначимо, що Боруссія Андрія Ярмоленка зіграла внічию.
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