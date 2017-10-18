Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Ордець: Було приємно чути, як нас підтримують
Ярмоленко провів посередній матч за Боруссію в Лізі чемпіонів
Роналду обійшов Рауля за кількістю матчів у Лізі чемпіонів
Новини
09:56
Футбол. Ордець: Було приємно чути, як нас підтримують
09:36
Баскетбол. Хімік стартує в регулярному чемпіонаті Кубку Європи ФІБА
09:21
Футбол. Ярмоленко провів посередній матч за Боруссію в Лізі чемпіонів
09:11
Футбол. Роналду обійшов Рауля за кількістю матчів у Лізі чемпіонів
08:36
Футбол. Ван Брокхорст: Відзначу високий клас футболістів Шахтаря
08:19
Футбол. Бутко: Вилучення Ракицького було необов'язковим, але ми за нього відпрацювали
00:36
Футбол. Фонсека: Перемога вимучена, але заслужена
00:30
Футбол. Бернард: Перемогли завдяки Фонсеці, він дав усю інформацію про суперника
Усі новини
40 переглядів Версія для друку    Коментарі  [  ]
18.10.2017  08:19

Бутко: Вилучення Ракицького було необов'язковим, але ми за нього відпрацювали

Богдан Бутко

Захисник донецького Шахтаря Богдан Бутко вважає, що вилучення Ракицького в матчі проти Феєнорду (1:2) було зовсім не обов'язковим.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

"Важливо, що відповіли на пропущений гол і стали демонструвати свій футбол: володіли м'ячем, непогано виходили в атаку і могли забити ще", - сказав футболіст.

"Видалення необов'язкове, але нічого страшного - ми відпрацювали до кінця, в тому числі за партнера", - вважає захисник. 

"У Фейєноорда також були моменти, проте ми виконували установку на матч і в підсумку перемогли, а значить, робили все правильно. Позаду лише половина групового етапу - потрібно вигравати якомога більше", - підсумував Бутко.

Нагадаємо, що Бернард вважає перемогу Шахтаря заслугою Фонсеки.

Окрім цього, сам Фонсека заявив, що перемога вимучена, але заслужена.
Читай також
Стало відомо, хто розсудить Динамо і Шахтар у 13 турі УПЛ
Огляд матчу Шахтар (U-19) - Феєнорд (U-19). ВІДЕО
Шахтар розгромно поступився Феєнорду в Юнацькій лізі УЄФА
Феєнорд - Шахтар. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.10.2017

Феєнорд - Шахтар. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Ключові баталії Ліги чемпіонів
Франківський адвокат Путіна, або Як делегат ФФУ приміряв шкуру Медведчука
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  