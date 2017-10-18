Бутко: Вилучення Ракицького було необов'язковим, але ми за нього відпрацювали

Богдан Бутко

Захисник донецького Шахтаря Богдан Бутко вважає, що вилучення Ракицького в матчі проти Феєнорду (1:2) було зовсім не обов'язковим.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

"Важливо, що відповіли на пропущений гол і стали демонструвати свій футбол: володіли м'ячем, непогано виходили в атаку і могли забити ще", - сказав футболіст.

"Видалення необов'язкове, але нічого страшного - ми відпрацювали до кінця, в тому числі за партнера", - вважає захисник.

"У Фейєноорда також були моменти, проте ми виконували установку на матч і в підсумку перемогли, а значить, робили все правильно. Позаду лише половина групового етапу - потрібно вигравати якомога більше", - підсумував Бутко.

Нагадаємо, що Бернард вважає перемогу Шахтаря заслугою Фонсеки.

Окрім цього, сам Фонсека заявив, що перемога вимучена, але заслужена.