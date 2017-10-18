Ван Брокхорст: Відзначу високий клас футболістів Шахтаря

Джиовані Ван Брокхорст

Головний тренер Феєнорда Джиовані Ван Брокхорст відзначив вискоий рівень футболістів донецького Шахтаря після поразки своєї команди (1:2).

Про це керманич роттердамців заявив на прес-конференції, пише офіційний сайт Шахтаря.

"Уцілому гру можна охарактеризувати як невдалу. У нас були шанси, проте ми не змогли їх використати. На жаль, за рахунку 1:0 пропустили у відповідь", - сказав голандець.

"Відзначу високий клас футболістів Шахтаря. І після видалення у нас теж були нереалізовані моменти", - підсумував Ван Брокхорст.

Після поразки від Шахтаря Феєнорд має нуль очок у своїй групі.

Як повідомлялося раніше, за словами Фонсеки, перемога Шахтаря стала вимученою, але заслуженою.