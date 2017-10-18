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29 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 09:11
Роналду обійшов Рауля за кількістю матчів у Лізі чемпіонів
Зірка мадридського Реалу Кріштіану Роналду випередив легендарного нападника галактікос за кількістю проведених матчів у ЛЧ.
Більше, аніж Роналду, в Лізі чемпіонів зіграли тільки колишній півзахисник Барселони Хаві (151) і екс-воротар Реалу Ікер Касільяс (166), який виступає за Порту.
3 - Most appearances in #UCL history:— OptaJose (@OptaJose) 17 октября 2017 г.
Iker Casillas 166
Xavi Hernández 151
CRISTIANO RONALDO 143
Raúl Gonzalez 142
Ryan Giggs 141
Myths. pic.twitter.com/LzpqkNeQZN
Нагадаємо, що Реал зіграв унічию з Тоттенгемом у 3 турі групового етапу ЛЧ.
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