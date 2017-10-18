Роналду обійшов Рауля за кількістю матчів у Лізі чемпіонів

Зірка мадридського Реалу Кріштіану Роналду випередив легендарного нападника галактікос за кількістю проведених матчів у ЛЧ.

Більше, аніж Роналду, в Лізі чемпіонів зіграли тільки колишній півзахисник Барселони Хаві (151) і екс-воротар Реалу Ікер Касільяс (166), який виступає за Порту.

3 - Most appearances in #UCL history:

Iker Casillas 166

Xavi Hernández 151

CRISTIANO RONALDO 143

Raúl Gonzalez 142

Ryan Giggs 141

Myths. pic.twitter.com/LzpqkNeQZN — OptaJose (@OptaJose) 17 октября 2017 г.

Нагадаємо, що Реал зіграв унічию з Тоттенгемом у 3 турі групового етапу ЛЧ.