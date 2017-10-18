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18.10.2017  09:11

Роналду обійшов Рауля за кількістю матчів у Лізі чемпіонів

Зірка мадридського Реалу Кріштіану Роналду випередив легендарного нападника галактікос за кількістю проведених матчів у ЛЧ.

Більше, аніж Роналду, в Лізі чемпіонів зіграли тільки колишній півзахисник Барселони Хаві (151) і екс-воротар Реалу Ікер Касільяс (166), який виступає за Порту.
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