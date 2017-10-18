Ярмоленко провів посередній матч за Боруссію в Лізі чемпіонів

Андрій Ярмоленко

Українець Андрій Ярмоленко в складі дортмундської Боруссії отримав невисоку оцінку за матч проти АПОЕЛу - 6.73.

Статистика Ярмоленка:

Дотики до м'яча - 60

Паси - 36 (точність 75%)

Загострюючі паси - 2

Відбори - 2

Удари - 3 (0 - в ствір)

Обведення - 2

Оцінка - 6.73 (в команді - 4-та знизу), повідомляє whoscored.

Нагадаємо, що Боруссія Ярмоленка зіграла внічию з АПОЕЛом у 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів.