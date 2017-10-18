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18.10.2017  09:21

Ярмоленко провів посередній матч за Боруссію в Лізі чемпіонів

Андрій Ярмоленко

Українець Андрій Ярмоленко в складі дортмундської Боруссії отримав невисоку оцінку за матч проти АПОЕЛу - 6.73.

Статистика Ярмоленка:
Дотики до м'яча - 60
Паси - 36 (точність 75%)
Загострюючі паси - 2
Відбори - 2
Удари - 3 (0 - в ствір)
Обведення - 2
Оцінка - 6.73 (в команді - 4-та знизу), повідомляє whoscored.

Нагадаємо, що Боруссія Ярмоленка зіграла внічию з АПОЕЛом у 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів.
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