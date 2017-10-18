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18.10.2017  09:56

Ордець: Було приємно чути, як нас підтримують

Іван Ордець

Донецький Шахтар переміг роттердамський Феєнорд (1:2) не без допомоги вболівальників.

Таку думку висловив захисник гірників Іван Ордець, пише офіційний сайт донечан.

"Ми чули, як нас підтримували, - було дуже приємно. Показали гарну гру, намагалися діяти компактно. Після пропущеного голу зібралися, змогли зрівняти рахунок і в принципі контролювали хід матчу", - сказав Ордець

"У другому таймі ми створювали моменти, хоча трохи сіли після вилучення. Хочолава - молодець, вийшов і прекрасно відпрацював", - запевнив захисник.

"Було психологічно непросто, проте ми впоралися з тиском і тепер з позитивними емоціями будемо готуватися до Динамо", - підсумував Ордець.

Зазначимо, що матч Динамо - Шахтар відбудеться 22 жовтня о 19:30.

Як повідомлялося раніше, Віталій Романов розсудить центральний поєдинок 13 туру УПЛ.
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