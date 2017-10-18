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18.10.2017  12:00

Палкін: Доля Фонсеки залежить від виступів Шахтаря в Лізі чемпіонів

Пауло Фонсека

Гендиректор донецького Шахтаря Сергій Палкін каже, що будь-які рішення щодо контракту Пауло Фонсеки прийматимуться за результатами виступів команди в ЛЧ.

"Я читав у ЗМІ, що багато клубів цікавляться Фонсекою. Це дуже добре. Чим більше клубів будуть цікавитися нашим тренером, тим більше це буде означати, що ми прийняли правильне рішення", - сказав Палкін.

"Тому, ми будемо тільки раді, якщо вартість наших футболістів і тренерського штабу зростатиме. Це буде означати, що ми на правильному шляху", - переконаний спеціаліст.

"Головна оцінка будь-якого тренера - це ігри з серйозними командами, а найсерйозніші команди на сьогодні - в ЛЧ. За цими результатами будуть зроблені висновки і буде прийматися рішення", - підсумував Палкін в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, що Шахтар переміг Феєнорд в 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів.
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