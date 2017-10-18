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45 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 12:29
40 млн євро за 16-річного нападника Сантоса: Арсенал і МЮ готують пропозиції
|Юрі Алберто
Лондонський Арсенал і Манчестер Юнайтед хочуть придбати 16-річного нападника Сантоса Юрі Алберто.
Про це повідомляє The Sun.
За інформацією джерела, бразильський клуб просить за свого вундеркінда 37.5 млн фунтів.
Цікаво, що наразі Алберто навіть не дебютував у складі першої команди Сантоса, а також зіграв усього 5 хвилин за збірну Бразилії (U-17), пише спортарена.
Як повідомлялося, китайський клуб готовий платити гравцю МЮ 375 тис. євро на тиждень.
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