40 млн євро за 16-річного нападника Сантоса: Арсенал і МЮ готують пропозиції

Юрі Алберто

Лондонський Арсенал і Манчестер Юнайтед хочуть придбати 16-річного нападника Сантоса Юрі Алберто.

Про це повідомляє The Sun.

За інформацією джерела, бразильський клуб просить за свого вундеркінда 37.5 млн фунтів.

Цікаво, що наразі Алберто навіть не дебютував у складі першої команди Сантоса, а також зіграв усього 5 хвилин за збірну Бразилії (U-17), пише спортарена.

Як повідомлялося, китайський клуб готовий платити гравцю МЮ 375 тис. євро на тиждень.