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78 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 12:39
Турецький клуб прагне взимку переманити найрезультативнішого нападника Динамо
|Дьємерсі Мбокані
Турецький Бурсаспор прагне підписати 31-річного Дьємерсі Мбокані цієї зими.
Про це повідомляє Fanatik.
Контракт Мбокані з київським клубом чинний до червня 2018 року, відтак переговори щодо трансферу можуть стартувати вже наступного тижня.
Мбокані забив 7 голів у 15 матчах сезону 2017/18 і є наразі найкращим бомбардиром Динамо, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що перед цим Віда розповів про своє майбутнє в Динамо.
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