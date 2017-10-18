Турецький клуб прагне взимку переманити найрезультативнішого нападника Динамо

Дьємерсі Мбокані

Турецький Бурсаспор прагне підписати 31-річного Дьємерсі Мбокані цієї зими.

Про це повідомляє Fanatik.

Контракт Мбокані з київським клубом чинний до червня 2018 року, відтак переговори щодо трансферу можуть стартувати вже наступного тижня.

Мбокані забив 7 голів у 15 матчах сезону 2017/18 і є наразі найкращим бомбардиром Динамо, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що перед цим Віда розповів про своє майбутнє в Динамо.