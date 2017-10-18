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18.10.2017  12:59

Комітет арбітрів розкритикував роботу суддівської бригади на матчі Олімпік - Олександрія

Сергій Березка

Комітет арбітрів ФФУ незадоволений діями Сергія Березки і його помічників у матчі 12 туру УПЛ між Олімпіком і Олександрією (1:0).

Про це йдеться на офіційному сайті комітету арбітрів ФФУ.

"Матч розпочався з 5-хвилинним запізненням відносно офіційного розкладу. Такому запізненню немає виправдань", - перше зауваження.

"Матч було зіграно з воротарем господарів, який був вдягнений у червону футболку, тобто у кольорі, що співпадає із кольором форми офіційних осіб матчу. Це суперечить методичним рекомендаціям УЄФА", - друге зауваження.

"Асистент арбітра помиляється з оцінкою моменту - він хибно фіксує поза грою на нападнику господарів в той час, як одразу потім захисник гостей скоює чітке порушення, що заслуговує на покарання 11-метровим ударом", - третє зауваження.

"Гравець № 44 гостей (Банада) скоює порушення особливої тяжкості − він йде у підкаті обома ногами спрямованими безпосередньо у ноги суперника, Футболіста № 24 (Федорів) господарів", - початок четвертого зауваження.

"Арбітр не фіксує порушення, не виносить попередження гравцю № 44 гостей і відновлює гру спірним м’ячем", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що стало відомо, хто розсудить центральний матч 13 туру УПЛ між Динамо і Шахтарем.
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