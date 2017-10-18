ФФУ ще не визначилася з місцем проведення гри проти словаків

Федерація футболу України ще не визначилася з місцем проведення товариського матчу Україна - Словаччина.

У ФФУ розглядають три стадіони - НСК Олімпійський (Київ), Арену Львів (Львів) і Чорноморець (Одеса). Рішення повинно бути прийнято найближчим часом, пише

Раніше повідомлялося, що зустріч пройде на Арені Львів, і це буде перший поєдинок збірної на цьому стадіоні з 14 листопада 2015 року.

Як відомо, матч Україна - Словаччина відбудеться 10 листопада.