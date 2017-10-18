Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Вернидуб на матч проти Герти взяв 20 футболістів
ФФУ ще не визначилася з місцем проведення гри проти словаків
Ярмоленко подорожчав на сім мільйонів євро
Новини
14:02
Теніс. Цуренко вийшла до третього кола Кубка Кремля
13:42
Футбол. Вернидуб на матч проти Герти взяв 20 футболістів
13:37
Футбол. ФФУ ще не визначилася з місцем проведення гри проти словаків
13:12
Футбол. Ярмоленко подорожчав на сім мільйонів євро
13:06
Баскетбол. Лень ризикує пропустити стартовий матч Фінікса в новому сезоні
12:59
Футбол. Комітет арбітрів розкритикував роботу суддівської бригади на матчі Олімпік - Олександрія
12:39
Футбол. Турецький клуб прагне взимку переманити найрезультативнішого нападника Динамо
12:29
Футбол. 40 млн євро за 16-річного нападника Сантоса: Арсенал і МЮ готують пропозиції
Усі новини
14 переглядів Версія для друку    Коментарі  [  ]
18.10.2017  13:37

ФФУ ще не визначилася з місцем проведення гри проти словаків

Федерація футболу України ще не визначилася з місцем проведення товариського матчу Україна - Словаччина.

У ФФУ розглядають три стадіони - НСК Олімпійський (Київ), Арену Львів (Львів) і Чорноморець (Одеса). Рішення повинно бути прийнято найближчим часом, пише

Раніше повідомлялося, що зустріч пройде на Арені Львів, і це буде перший поєдинок збірної на цьому стадіоні з 14 листопада 2015 року.

Як відомо, матч Україна - Словаччина відбудеться 10 листопада.
Читай також
Україна зіграє проти Словаччини на Арені Львів
Україна проведе товариську гру проти збірної Словаччини
Україна може у листопаді зіграти проти Словаччини

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.10.2017

Феєнорд - Шахтар. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Ключові баталії Ліги чемпіонів
Франківський адвокат Путіна, або Як делегат ФФУ приміряв шкуру Медведчука
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  