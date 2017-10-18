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14 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 13:37
ФФУ ще не визначилася з місцем проведення гри проти словаків
Федерація футболу України ще не визначилася з місцем проведення товариського матчу Україна - Словаччина.
У ФФУ розглядають три стадіони - НСК Олімпійський (Київ), Арену Львів (Львів) і Чорноморець (Одеса). Рішення повинно бути прийнято найближчим часом, пише
Раніше повідомлялося, що зустріч пройде на Арені Львів, і це буде перший поєдинок збірної на цьому стадіоні з 14 листопада 2015 року.
Як відомо, матч Україна - Словаччина відбудеться 10 листопада.
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